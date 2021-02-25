Происшествия

В Пскове росгвардейцы лишили вора бесплатного питания

В Пскове росгвардейцы задержали гражданина, совершившего хищение из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии.

26 февраля экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 29-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел продукты питания, не заплатив за них.



Для дальнейшего разбирательства подозреваемого передали сотрудникам полиции.