Происшествия

Жителей Псковской области стали в два раза чаще обманывать дистанционно

Более чем в два раза увеличилось количество случаев дистанционного мошенничества в Псковской области в 2020 году по сравнению с 2019-м. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 26 февраля сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области Сергей Еременко.

«Случаи мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий имеют большой резонанс. Их число в России увеличилось на 75% - в прошлом году зафиксировано около 300 тысяч преступлений. В 2019 году их было порядка 220 тысяч», - рассказал Сергей Еременко. Такая же динамика, по его словам, наблюдается и в Псковской области: в 2020 году их число увеличилось более чем в два раза — около 1600 (в 2019 году таких преступлений было всего около 700).

На негативную динамику повлияли, в том числе, и ограничительные меры, введенные из-за пандемии, «поэтому в какой-то степени преступность перешла в сферу информационно-телекоммуникационных технологий», добавил полицейский.

По состоянию на 15 февраля число дистанционных мошенничеств в регионе немного снизилось и составило около 200. В 2019 году за аналогичный период их было 220.