Происшествия

Почти 66 млн рублей за год перечислили псковичи дистанционным мошенникам

Почти на 66 млн рублей обманули дистанционные мошенники жителей Псковской области в 2020 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 26 февраля заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области Сергей Еременко.

«За 2020 год наших граждан обманули на 66 млн рублей. В текущем году - уже на 17 млн рублей», - отметил он, уточнив, что данный вид преступлений серьезно бьет по финансовому положению населения. «За 2020 год раскрываемость преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий составила 33%. «Это достаточно неплохо. Но это раскрываемость с учетом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Если брать хищения финансовых средств, то раскрываемость составила всего 14%», - сказал Сергей Еременко.

«В 2020 году такая раскрываемость нас не устраивала, поэтому принимались серьезные меры, и за январь текущего года раскрываемость хищений приблизилась к 30%», - добавил он.