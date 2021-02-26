Происшествия

О самом крупном киберхищении в Псковской области рассказали в полиции

Кто чаще всего обманывает жителей Псковской области в дистанционном режиме и кто чаще всего становится жертвой дистанционного мошенничества, рассказал на пресс-конференции 26 февраля заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Псковской области Сергей Еременко.

«Как показывает анализ преступлений, связанных с дистанционным мошенничеством, в основном граждан Псковской области обманывают мошенники из других регионов и даже граждане из других стран, в том числе из Украины. Это затрудняет нашу работу», - обратил внимание Сергей Еременко.

Минимальна сумма, похищенная дистанционным мошенниками, по поводу которой можно обращаться в полицию, составляет 2500 рублей. Самое крупное хищение, произошедшее в Псковской области в 2020 году, было на сумму 2 млн 800 тыс. рублей. «Это было хищение под предлогом обращения якобы сотрудника банка в связи с получением кредита. Потерпевший дал ему реквизиты своей карты и лишился средств», - пояснил замначальника полиции по оперативной работе.

Добавим, количество мошенничеств с использованием информационно-телекоммуникационных технологий неуклонно растет, как и количество вариантов различных уловок и способов введения в заблуждение граждан с целью списания денег с их банковских карт.

Полиция настоятельно рекомендует во избежание серьезных проблем при общении с незнакомцами в Сети или по телефону быть предельно осмотрительными и внимательными. Не следует доверяться неизвестным лицам, которые под различными предлогами пытаются похитить ваши сбережения.

«Если вам звонят незнакомцы, которые представляются работниками банка, и сообщают о попытке хищения денег с вашей банковской карты, ни в коем случае нельзя сообщать ее реквизиты, даже если звонок осуществлен с номера, который значится у вас как обслуживающий банк. Не стоит набирать в телефоне или банкомате определенную комбинацию цифр, а также совершать иные действия, которые диктуют вам при общении неизвестные "доброжелатели"», - подчеркнули в ведомстве.

Самый простой способ не стать жертвой дистанционных мошенников – незамедлительно прекратить разговор и перезвонить в банк по номеру «горячей линии» для уточнения всех интересующих вас вопросов.