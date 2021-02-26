Происшествия

На новоржевца завели дело за интимную связь с подростком

Жителя Новоржевского района обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотиков в значительном размере без цели сбыта, а также за вступление в половую связь с подростком младше 16 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре района.

По данным фактам возбудили уголовное дело. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228 и частью 1 статьи 134 УК РФ.

Санкции этих статей предусматривают наказания до трех и четырех лет лишения свободы соответственно.