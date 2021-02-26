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Житель Гдовского района осужден за неуплату алиментов

Прокуратурой Гдовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Гдовского района за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка, неоднократно.

Приговором Гдовского районного суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

В суде установлено, что подсудимый, являясь родителем, подвергнутым административному наказанию по ч. 1 ст. 5.35.1, не исполнил решение Мирового судьи судебного участка №3 Гдовского района Псковской области об уплате алиментов, тем самым совершил уклонение от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Гдовского района, с учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием из заработка в доход государства 10% ежемесячно с отбытием наказания в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией.

Приговор суда в законную силу не вступил.