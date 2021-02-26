Происшествия

Псковичка украла из магазина посуду и одежду

42-летняя женщина украла из магазина в Пскове посуду и одежду. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

26 февраля экипажу группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» поступило сообщение, что в охраняемом магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали укравшую товары женщину. Для дальнейшего разбирательства подозреваемую передали сотрудникам полиции.