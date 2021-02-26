Происшествия

Девушка продала новорожденного ребенка за 800 тысяч рублей

28-летняя жительница Махачкалы подозревается в продаже своего новорожденного ребенка (пункт «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ). Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Республике Дагестан.

В декабре 2020 года девушка предложила местной жительнице приобрести у нее девочку за 800 тысяч рублей, которую она собиралась родить в феврале 2021 года. Женщина согласилась, но затем, усомнившись в правомерности действий подозреваемой, сообщила об этом в правоохранительные органы.

26 февраля после состоявшейся сделки с условным покупателем сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую. Решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.