Происшествия

Гдович попытался обокрасть пекарню и попал под следствие

21-летний молодой человек попытался совершить кражу из здания пекарни в Гдовском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

23 февраля около 2.20 гдович подошел к зданию пекарни, расположенной на улице Шоссейной в деревне Добручи. Через незапертую дверь он вошел внутрь, откуда вынес запасные части от автомобильной техники общей стоимостью 62 тысячи рублей. Злоумышленника заметил собственник пекарни, который пресек его незаконные действия.

Молодому человеку предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ (покушение на кражу).