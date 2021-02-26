Происшествия

Жители Псковской и Ленинградской областей обвиняются в хищении топлива из нефтепровода

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 6 жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, обвиняемых в совершении трех преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 4 статьи 158 УК РФ (хищение чужого имущества организованной группой в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

Установлено, что в 2018 году обвиняемые вступили в сговор о систематическом хищении дизельного топлива путем несанкционированных врезок в нефтепровод. После этого, в период с октября 2018 года по июль 2019 года, они совершили кражу топлива на сумму около 8,5 млн рублей из магистрального нефтепровода, пролегающего по территории Ленинградской и Новгородской областей.

Уголовное дело направлено во Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу.