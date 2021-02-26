Происшествия

Пожилая женщина погибла при пожаре в Пскове

Женщина 1930 года рождения погибла при пожаре в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о возгорании поступила 26 февраля в 18.22.

На улице Бастионной, 21, в пятиэтажном многоквартирном жилом доме на первом этаже в однокомнатной квартире огнем повреждены диван и стена в комнате. Квартира закопчена.

Предварительно, причиной пожара стало короткое замыкание электроприбора в комнате.

Из-за пожара было эвакуировано 15 человек, добавили в ведомстве.