Происшествия

Псковичку оштрафовали за незаконную покупку мефедрона

23-летнюю псковичку оштрафовали за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В сентябре 2020 года девушка заказала в Сети наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон) массой 0,98 грамм, которое забрала из тайника-закладки в районе церкви Воскресения Христова (городское кладбище «Орлецы»). Затем ее задержали сотрудники правоохранительных органов.

Псковский городской суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Девушке назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.