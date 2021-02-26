Происшествия

В Палкинском районе расследуют уголовное дело по факту фиктивной регистрации

Факт фиктивной регистрации граждан установили полицейские в Палкинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной пресс-службе УМВД.

С 2016 по 2020 год жительница Острова 1971 года рождения фиктивно прописала шестерых граждан РФ в деревне Трумалево Палкинского района. Женщина дала признательные показания. По данному факту возбудили уголовное дело, проводится проверка.

«Полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния», - отметили в ведомстве.