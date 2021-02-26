Происшествия

«Мерседес Бенц» загорелся на улице Луговой в Пскове

Автомобиль «Мерседес Бенц» 1995 года выпуска горел на улице Луговой в Пскове в ночь на 27 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, информация о пожаре поступила в 00.30.

Огнем повреждена приборная панель автомобиля. Причина пожара - короткое замыкание в приборной панели.

27 февраля в 21.15 на улице Горького в Невеле на контейнерной площадке огнем поврежден контейнер. Причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. По той же причине на улице Гастелло в Великих Луках огнем повреждена обшивка теплотрассы.

В 11.18 в деревне Прибуж Гдовского района сгорела хозяйственная постройка. От огня пострадала летняя кухня, повреждена кровля. Причина пожара - короткое замыкание электропроводки.

1 марта в 1.28 на улице 1 Мая в Дно горел пластиковый контейнер. Повреждена теплоизоляция трубы на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина случившегося - поджог.