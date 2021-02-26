Происшествия

Жительница Пыталово перевела мошенникам более 600 тысяч рублей

Жительница города Пыталово поддалась на уловку мнимого банковского работника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

48-летней женщине 24 февраля позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он пояснил собеседнице, что неизвестные лица будто бы пытаются незаконно оформить на нее кредит. И чтобы избежать этого он предложил горожанке самой оформить кредит, а обналиченные деньги перевести через банкомат на указанные ей телефонные номера. Собеседник заверил, что после этого кредит будет закрыт.

Женщина выполнила все эти «рекомендации», и в итоге злоумышленники получили 640 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

«Этот случай в регионе за последние дни, к сожалению, далеко не единственный. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям области во избежание серьезных финансовых потерь быть в таких ситуациях предельно осмотрительными и не поддаваться на различные ухищрения мошенников. О подобных ситуациях для принятия соответствующих мер следует также незамедлительно информировать органы внутренних дел», - предостерегают псковичей в УМВД.