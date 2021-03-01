Происшествия

До 10 лет лишения свободы грозит великолучанину за поножовщину

Жителя Великих Лук привлекут к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью знакомого. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области

Ночью 27 февраля в квартире дома по улице Гвардейской в ходе празднования дня рождения между двумя гостями произошел конфликт, в результате которого 29-летний горожанин получил проникающее ножевое ранение брюшной полости. Его госпитализировали.

Полиция установила подозреваемого. Им оказался великолучанин 1997 года рождения, рабочий одного из городских предприятий. Молодой человек дал признательные показания.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

В настоящее время все обстоятельства и мотивы произошедшего выясняют в рамках проводимого расследования, заключили в ведомстве.