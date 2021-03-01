Происшествия

Пьяного водителя остановили на Юбилейной улице в Пскове

Сотрудники ДПС остановили пьяного 25-летнего жителя Псковского района ночью 28 февраля у дома по улице Юбилейной. Водитель «девятки» ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

А в Новоржевском районе вечером 26 февраля по деревне Деревицы на автомашине «ВАЗ-2110» ехал нетрезвый житель Новоржева 1970 года рождения.

Водители дали признательные показания. По данным фактам идут проверки. Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.