Происшествия

Подобранный возле помойки мак обернулся для печерянина тюрьмой

Жителя Печор отправили в исправительную колонию строгого режима за незаконное приобретение и хранение без цели сбыта частей мака, содержащих наркотические средства, в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

31 июля 2020 года мужчина, находясь у мусорного контейнера на улице в Печорах, увидел лежащие на земле части растений, похожие на мак (стебли, листья, коробочки), содержащие в своем составе наркотически активный опийный алкалоид – морфин – маковую солому, общей массой в сухом виде 633 грамма.

Он решил забрать найденный мак для личного потребления и сложил в находившийся при нем рюкзак. Позже сотрудники местной полиции в ходе личного досмотра мужчины обнаружили мак и изъяли его.

Печорский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца. Приговор не вступил в законную силу.