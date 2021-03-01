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Фальшивую пятитысячную купюру нашли в финучреждении Пскова

02.03.2021 11:15|ПсковКомментариев: 0

Фальшивую купюру достоинством пять тысяч рублей выявили в финансовом учреждении Пскова 1 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Банкнота поступила в выручке одной из городских организаций. По данному факту возбудили уголовное дело.

«‎К сожалению, подобные примеры в области далеко не единичные. В этой связи полиция рекомендует гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять денежные знаки, а также пользоваться специальным оборудованием, - предостерегают жителей области в УМВД. - Важно помнить, что если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность!»

При обнаружении поддельной купюры нужно постараться запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщить в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

Теги: #уголовное дело #фальшивки #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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