Происшествия

Пскович украл у пожилого отца крестик с изумрудом

У 72-летнего пенсионера из квартиры дома на улице Советской Армии в Пскове украли золотой крестик с изумрудом. Это произошло в период с 27 по 28 февраля. Потерпевший обратился за помощью в полицию, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.



Полиция установила личность подозреваемого. Им оказался сын пенсионера – безработный, ранее судимый за кражу пскович 1973 года рождения. Мужчина дал признательные показания.



Фигурант похитил крестик, когда был у отца в гостях, а затем продал его на улице неизвестному. По данному факту возбудили уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются.