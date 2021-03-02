Происшествия

Псковская таможня раскрыла преступную схему продажи грузовых автомобилей

Псковские таможенники выявили преступную схему продажи иностранных грузовых автомобилей на территории Евразийского экономического союза. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе СЗТУ, гражданин Сербии управлял транспортным средством международной для доставки товара в Казахстан через МАПП Бурачки в Псковской области.

После доставки товара в пункт назначения он выехал за пределы республики на другом автомобиле. Седельный тягач с полуприцепом он продал в Казахстане. Через несколько дней гражданин Сербии повторил эту схему с другим иностранным транспортным средством.

«Информация о выезде с таможенной территории ЕАЭС транспортных средств, а также о выпуске их в соответствии с таможенной процедурой "для внутреннего потребления" отсутствует, - рассказал заместитель начальника таможни Андрей Горяченок. - Кроме того, установлено, что транспортные средства были реализованы гражданином Сербии на территории Республики Казахстан без уплаты налогов и сборов».

Сумма неуплаченных таможенных платежей за временно ввезенные на таможенную территорию ЕАЭС транспортные средства международной перевозки и незаконно реализованные без уплаты соответствующих налогов и сборов составила более 2 млн 900 тыс рублей.

В отношении гражданина Сербии возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 194 УК РФ. Ведется расследование.