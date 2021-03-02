Происшествия

На 6 лет могут сесть в тюрьму три африканца за незаконное пересечение границы в Псковской области

В Невельском районе пограничники задержали группу иностранцев за незаконное пересечение государственной границы РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

В районе населенного пункта Лобок пограничники задержали трех выходцев из стран Западной Африки, следовавших вдоль железнодорожного полотна. Молодые люди решили попасть в Россию транзитом через Республику Беларусь в поисках лучших условий жизни, не имея для этого законных оснований.

По материалам Пограничного управления следственный отдел управления ФСБ России по Псковской области возбудил в отношении иностранцев уголовное дело по части 3 статьи 322 УК РФ за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Теперь нарушителям грозит наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.