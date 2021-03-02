Происшествия

В Псковской инфекционной больнице зафиксированы факты порчи имущества пациентами

В Псковской областной инфекционной больнице зафиксированы факты порчи имущества. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в инстаграм-аккаунте учреждения.

«На днях в Псковской областной инфекционной больнице произошли неприятные инциденты, связанные с повреждением пациентами имущества медицинского учреждения. В частности, была испорчена дверь в бокс, сломано контрольное ограждение дорогостоящей кровати, выломана защитная сетка окна. В ванной комнате другой боксированной палаты разбито стекло душевой кабины, сломано пластиковое сидение унитаза и расколото хозяйственное ведро, - говорится в сообщении. - Теперь необходимо устранения всех поломок и потому, пока дальнейшее использование данных специализированных помещений невозможно».

Также имеют место факты регулярного засора канализации больницы из-за безразборного сброса в нее пациентами предметов личной гигиены, элементов одежды и больших объемов пищи. «Восстановление работоспособности канализации требует много сил и немало денежных средств», - добавили в инфекционной больнице.

«Убедительно просим вас беречь имущество нашего медицинского учреждения, в котором вы проходите лечение. Соблюдайте установленные правила пребывания в Псковской областной инфекционной больнице и уважительно относитесь к персоналу, который работает для вас», - призвали пациентов в учреждении.