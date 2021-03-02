Происшествия

В Пскове за оскорбление сотрудника прокуратуры будут судить мошенника из Белоруссии

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Республики Беларусь. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.297 УК РФ (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления СК РФ по Псковской области, по версии следствия, 3 ноября 2020 года обвиняемый, находясь в зале судебного заседания Псковского городского суда в связи с рассмотрением в отношении него уголовного дела о мошенничестве с использованием электронных средств платежа, в присутствии участников судебного процесса высказал в адрес работника городской прокуратуры оскорбительное словосочетания в неприличной и грубой нецензурной форме, проявив тем самым неуважение к суду.

Изучение личности данного лица показало, что он привлекался к уголовной ответственности за мошенничество и неуважение к суду, выразившееся в оскорблении своего адвоката и следователя, а также за совершение хищений на территории Москвы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.