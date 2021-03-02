Происшествия

Мошенники начали обманывать россиян под видом выплат с «Госуслуг»

Мошенники придумали новую схему получения сведений о банковских картах россиян – человек получает e-mail, напоминающий сообщение от сайта «Госуслуги», в котором злоумышленники предлагают получателю ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных социальных выплат. Об этом пишет РИА Новости.

Письмо содержит типичные для сообщений с настоящего портала «Госуслуги» элементы: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. В самом e-mail говорится, что его получателю положены социальные компенсации. Для их оформления предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу, а для идентификации в личном кабинете нужно указать номер СНИЛС. На то, что письмо мошенническое, ясно указывает адрес отправителя – info@mybusinessplan.ru.

После перехода по ссылке в браузере открывается окно, в котором «получатель» выплат должен указать номер своей банковской карты, на которую должны «поступить» деньги.

Схема фишинговых сайтов и рассылок очень распространена и является одной из самых популярных, так как не затратна и имеет большой охват потенциальных жертв, пояснил эксперт Сколково–РЭШ Егор Кривошея. «При этом можно ожидать роста числа таких рассылок под видом портала "Госуслуги" на фоне усиления мер поддержки населения и появления каналов информирования о положенных выплатах для человека», - отметил эксперт.

Главными рисками в такой ситуации он назвал утечку данных и потерю доступа к аккаунтам, где содержится важная персональная информация: паспортные данные, прописка, информация об имуществе, СНИЛС, номер телефона, иногда информация о здоровье и родственниках. «Паспортные данные и СНИЛС — это потенциальное мошенничество с оформлением договоров, в том числе кредитных», - предупредил специалист.

Если все же вы попались на уловки мошенников, главное сохранять спокойствие и действовать по четкому алгоритму, посоветовал Кривошея. Во-первых, надо написать сообщение в техподдержку сайта «Госуслуги». Во-вторых, стоит сменить пароль. В-третьих, можно проконсультироваться с правоохранительными органами и, возможно, написать заявление в полицию о мошенничестве, заключил эксперт.