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Телефонный мошенник лишил пожилую псковичку сбережений

03.03.2021 09:26|ПсковКомментариев: 0

Жительница Пскова 1954 года рождения лишилась сбережений из-за действий мошенника. Об этом этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

1 марта псковичке позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он пояснил пенсионерке, что во избежание несанкционированного списания денег необходимо перевести их на «безопасный счет». Затем он порекомендовал оформить кредит, обналичить деньги и перевести их на указанные ей телефонные номера, что женщина и сделала.

В итоге мошенник украл 120 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело. В настоящее время проводится расследование.

Еще одной жертвой дистанционных мошенников стал 48-летний великолучанин, который после общения с мнимым сотрудником банка лишился более 100 тысяч рублей. Ведется следствие.

Теги: #умвд россии по псковской области #мошенничество
Источник: Псковская Лента Новостей
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