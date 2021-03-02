Происшествия

Самовозгорание груза в автомашине произошло в Невельском районе

Самовозгорание груза в автомашине произошло в Невельском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 2 марта в 18.13 поступило сообщение о возгорании груза в грузовом автомобиле в деревне Лобок.

В грузовике «Мерседес Бенц» 2002 года выпуска в полуприцепе «Шмитц» 2007 года выпуска по всей площади огнем поврежден груз на площади 30 кв. метров. Причина пожара, предположительно - самовозгорание материалов - синтетическая нить в бобинах. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек.

Еще один пожар произошел 3 марта в 03.47. Загорелся садовый дом по адресу: Стругокрасненский район, Марьинская волость, д. Бровск, ул. Дачная. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. Причина устанавливается.