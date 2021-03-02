Происшествия

Виски и коньяк пытался вынести пскович из магазина

В Пскове росгвардейцы задержали мужчину, совершившего хищение из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

2 марта экипажу группы задержания вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице Юбилейной сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 30-летнего мужчину, который пронес через кассовый узел 5 бутылок виски и бутылку коньяка, не заплатив за них. Общая сумма ущерба составила 4500 рублей.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.