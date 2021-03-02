Происшествия

Стружанин получил условный срок за оскорбление полицейского

Житель Стругокрасненского района привлечен к уголовной ответственности за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что 11 мая 2020 года около 16.15 мужчина, находясь в магазине «Мираж» в деревне Марьино, публично, в присутствии постороннего, дважды скинул головной убор с головы сотрудника полиции, а также высказал в его адрес оскорбительные и неприличные слова. После этого, не желая ехать в отдел полиции, злоумышленник замахнулся ногой в сторону стража порядка, а потом не менее двух раз ударил его по голове.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев. Приговор суда пока не вступил в законную силу.