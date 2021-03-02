Происшествия

Падкой на сыр псковичке грозит лишение свободы

24-летней жительнице Пскова грозит лишение свободы за кражу сыра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

13 декабря 2020 года девушка, будучи подвергнутой административному наказанию за мелкое хищение - кражу сыра на сумму 2 251 рубль, из сетевого магазина на улице Балтийской в деревне Борисовичи украла три вида сыра стоимостью 1 099 рублей.

Прокурор Псковского района утвердил обвинительное постановление по уголовному делу в отношении девушки, которой инкриминировали статью 158.1 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до 1 года.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.