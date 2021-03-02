Происшествия

Кража кастрюль и скороводок привела псковича за решетку

48-летнего жителя Псковского района отправили в исправительную колонию строгого режима за кражу металлических изделий из дома. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В конце ноября 2020 года злоумышленник, взломав навесной замок, зашел в чужой дом в деревне Грядище, откуда украл металлические кастрюли, бидоны, сковородки и ведра общей стоимостью 9400 рублей.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в жилище).

В связи с тем, что злоумышленник совершил преступление в период условно-досрочного освобождения, ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев.