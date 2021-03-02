Происшествия

Порховский закладчик отправится на 7,5 лет в исправительную колонию

За незаконный сбыт наркотиков и участие в преступном сообществе осудили 18-летнего жителя Порхова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, уголовное дело рассмотрел Порховский районный суд.

Суд установил, что подсудимый в период с 24 января по 10 марта 2019 года принимал участие в преступном сообществе, созданном с целью систематического совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, для получения денежной выгоды от продажи наркотических средств синтетического происхождения.

Подсудимый был принят закладчиком наркотических средств после того, как увидел рекламу интернет-магазина по их продаже, выполненную в виде граффити. После обучения и проверки навыков подсудимый забирал для незаконного сбыта из мест закладок на территории Пскова оптовые партии наркотиков, хранил их для незаконного сбыта и по заявкам помещал в места закладок на территории Псковской области.

Участвуя в преступном сообществе, подсудимый совершил на территории Дно и Порхова пять особо тяжких преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств: пять покушений на незаконный сбыт вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство в значительном размере.

Суд признал порховича виновным в совершении указанных преступлений, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.