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Обокравший и убивший женщину в Родине пскович оставил деньги в букмекерской конторе

Стали известны новые подробности об обстоятельствах преступлений, за которые пскович приговорен к 22 годам лишения свободы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области, собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 40-летнего местного жителя.

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Мужчина признан виновным в хищении имущества потерпевшей, ее убийстве и поджоге с целью сокрытия следов преступлений. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч.3 ст.158 (кража), п. «а» ч.3 ст.158 (кража), п. «в» ч.4 ст.162 (разбой), п. «з» ч.2 ст.105 (убийство), ч.2 ст.167 (умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога) УК РФ.

Злоумышленник дважды, 4 и 19 декабря 2019 года, в ночное время, совершил кражу денег из квартиры в одном из домов на улице Владимирской в деревне Родина Псковского района, проникнув в жилище через окно подъезда, ведущее на балкон.

Ночью 19 декабря 2019 года, он проиграл похищенные деньги в букмекерском клубе. После вернулся и вновь проник в жилище. Однако, будучи обнаруженным проснувшейся потерпевшей, связал ее и задушил. Затем он завладел ее имуществом и деньгами. Желая уничтожить следы совершенных преступлений, он поджег квартиру.

В результате противоправных действий злоумышленник завладел деньгами и имуществом потерпевшей на общую сумму почти 100 тысяч рублей, причинил значительный ущерб в результате уничтожения и повреждения имущества огнем, а также физические и нравственные страдания соседке потерпевшей, которая получила отравление угарным газом в результате пожара в многоквартирном жилом доме.

Изучение личности данного лица показало, что двумя годами ранее он был осужден к лишению свободы за кражу имущества из этой же квартиры.

Приговором Псковского областного суда виновному назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.