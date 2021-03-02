Происшествия

Петербуржца осудили в Псковской области за контрабанду марихуаны

В Псковской области вынесен приговор жителю Санкт-Петербурга за покушение на контрабанду наркотических средств. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в великолукской транспортной прокуратуре, Себежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Санкт-Петербурга. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 229.1 УК РФ (покушение на контрабанду наркотических средств, то есть на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств).

Суд с учетом представленных государственным обвинителем Великолукской транспортной прокуратуры доказательств установил, что в июле 2020 года мужчина незаконно приобрел наркотическое средство – каннабис (марихуана) в Санкт-Петербурге и хранил его по месту жительства. В августе 2020 года он, следуя на автомобиле, пытался переместить наркотическое средство в Республику Беларусь. Незаконные действия были пресечены сотрудниками таможни на пограничном пункте пропуска «Долосцы».

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, с учетом обстоятельств по делу признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.