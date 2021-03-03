Происшествия

Три фальшивые купюры обнаружили в финучреждениях Пскова

Три фальшивые пятитысячные банкноты выявили в финансовых учреждениях Пскова 2 и 3 марта. По данным фактам возбудили уголовные дела, проводится расследование, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«‎Если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность, - напоминают псковичам в УМВД. - Если вы обнаружили поддельную купюру или стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайшее отделение полиции по телефону 02».