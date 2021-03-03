Происшествия

Две кражи произошли в магазине на Завеличье за последние дни

Подозреваемых в хищении из магазина задержали росгвардейцы в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

4 марта около 2.00 сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на Рижском проспекте - сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 38-летнего гражданина, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, не заплатив за них.

В этом же магазине 3 марта росгвардейцы задержали 23-летнего молодого человека, который похитил из торгового зала одежду и кондитерские изделия на сумму более 1300 рублей.

Для дальнейшего разбирательства граждан передали сотрудникам полиции.