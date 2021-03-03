Происшествия

Более 200 литров алкоголя изъяли псковские полицейские

Псковские полицейские изъяли из незаконного оборота 215,5 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе 102 литра пива, 68,5 литров водки, 27 литров портвейна и 18 литров лосьона. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники отдела исполнения административного законодательства УМВД установили факты незаконного оборота алкогольной продукции в ходе проверки магазина на улице Киселева. На находившуюся в продаже алкогольную и спиртосодержащую продукцию отсутствовали сопроводительные документы, подтверждающие легальность ее оборота. Кроме того, в магазине в нарушение Федерального закона от 22.11.1995 года реализовывалась алкогольная продукция в полимерной таре объемом свыше 1,5 литра.

В отношении собственника магазина составлены административные материалы, предусмотренные частью 2 статьи 14.16 и частью 2.2 статьи 14.16 КоАП РФ.