Происшествия

Следователи опросили свидетельницу падения ребенка из окна в Великих Луках

Следователи опросили свидетельницу падения 3-летнего ребенка из окна в Великих Луках. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

Женщина рассказала, что видела момент падения ребенка, но на считанные доли секунды не успела подбежать и поймать его. Малыша спасли кусты — они затормозили падение, и женщина быстро подхватила его с земли и передала подбежавшей вскоре матери.

Ранее сообщалось, 3 марта около 11.00 из окна на пятом этаже многоквартирного дома на Набережной лейтенанта Шмидта в Великих Луках выпал 3-летний мальчик. Взобравшись на стоящий под окном диван, он с легкостью перебрался на подоконник. При этом на окне отсутствовали фиксаторы. Инцидент произошел, когда мать отлучилась из комнаты на считанные минуты: ребенок открыл створку и выпал из окна. После падения ребенка госпитализировали. Он отделался синяками. Следственные органы СК РФ по Псковской области начали доследственную проверку инцидента.