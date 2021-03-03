Происшествия

Мужчина погиб на пожаре в Гдовском районе

Мужчина погиб на пожаре в Гдовском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, возгорание произошло 4 марта в 18.35 в деревне Чудская Рудница (Самолвовская волость).

Сгорел жилой дом и хлев. Обнаружен погибшим хозяин 1959 года рождения. Причина пожара, предварительно - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования.

Спасена хозяйственная постройка и жилой дом.

Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек