Происшествия

Пожар произошел в подъезде 16-этажки в Пскове

Пожарные подразделения выезжали на пожар в подъезде многоквартирного дома в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 4 марта в 19.32 поступило сообщение о возгорании в многоквартирном доме по адресу: г. Псков, ул. Техническая 17.

В 16-этажном дома на 13-м этаже на лестничной площадке огнем поврежден подоконник на площади 0,2 кв. метра. Возгорание ликвидировано до прибытия пожарного подразделения. Предварительно, причиной пожара стала детская шалость.

4 марта в 10.25 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: г. Себеж, ул. Советская, д. 17. Горела сажа в дымоходе. Причина пожара, предварительно - нарушение правил эксплуатации отопительного оборудования.

5 марта в 00.26 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки: Себежский район, Себежская волость, д. Томсино. Сгорел дровяник. Причина пожара предварительно неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.