Происшествия

Псковича отправили в тюрьму на 16 лет за производство более 18 кг наркотиков

Псковича осудили за производство и сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В период с января 2018 по февраль 2019 года житель Пскова произвел различными партиями наркотическое средство общей массой свыше 18 кг (в особо крупном размере) в одном из нежилых помещений города с применением химического оборудования, реактивов и прекурсоров.

Мужчину также признали виновным в том, что он приобрел жидкость, содержащую в своем составе прекурсор наркотических средств, и хранил до момента изъятия при обыске сотрудниками полиции.

Данные наркотические средства в ходе обыска были изъяты, поэтому передать их обвиняемый не смог.

Кроме того, псковича обвинили по пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ в том, что он совершил незаконные сбыт и пересылку наркотических средств в особо крупном размере. По вердикту суда присяжных совершение данного преступления не доказали, поэтому по данному факту обвиняемого оправдали.

Суд по совокупности преступлений назначил псковичу наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.