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Великолучанку осудили за попытку оплатить покупки найденными банковскими картами

Жительницу Великих Лук приговорили к условному лишению свободы за попытку оплатить покупки найденными банковскими картами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

В декабре 2020 года женщина увидела на одной из улиц в Великих Луках утерянный местным жителем кошелек, в котором находились банковские карты. Она решила воспользоваться ими при оплате товаров в торговых организациях на территории города. Женщина это делала до тех пор, пока одну карту не заблокировал законный владелец, а на другой – закончились деньги.

Великолукский городской суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Ей назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1 год условно с испытательным сроком 6 месяцев.

Отмечается, что женщина полностью признала свою вину, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления, раскаялась в содеянном, добровольно возместила причиненный вред, извинилась перед потерпевшим, что суд признал смягчающими наказание обстоятельствами.