Происшествия

Около 10 тайников-закладок с наркотиками успели оборудовать задержанные псковичи

33-летнего ранее судимого за наркооборот псковича задержали по подозрению в сбыте наркотических средств. При досмотре у него изъяли наркотики синтетического происхождения массой 0,82 грамма, что составляет значительный размер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Впоследствии полицейские установили сообщника мужчины. Задержанные занимались незаконным сбытом наркотических средств бесконтактным способом. В ходе следствия установили, что злоумышленники успели оборудовать около 10 тайников-закладок с общей массой наркотических средств более 10 граммов. Как сообщают в УМВД, это составляет около 50 разовых доз. Фигуранты дали признательные показания.

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению или покушение на преступление» и частью 3 пунктов «а, б» статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции этих статей предусматривают максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемые заключены под стражу. Ведется следствие.