Происшествия

Около 250 тысяч рублей перевел мошенникам 29-летний великолучанин

29-летний житель Великих Лук перевел «сотруднику банка» 249 тысяч рублей под предлогом предотвращения мошеннических действий 4 марта. По данному факту возбуждено уголовное дело, выясняются обстоятельства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По аналогичной мошеннической схеме 3 и 4 марта еще трое мужчин из города на Ловати и Острова лишились в общей сложности более 300 тысяч рублей со своих банковских карт. Идет следствие. Еще одной жертвой дистанционного мошенничества стала жительница Печор 1969 года рождения, которая 3 марта после общения с мнимым банковским служащим не досчиталась свыше 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

«Полиция настоятельно рекомендует нашим согражданам во избежание серьезных финансовых потерь быть в таких ситуациях предельно осмотрительными и не поддаваться на различные уловки мошенников. О подобных фактах следует также незамедлительно информировать стражей порядка», - предостерегают население в УМВД.