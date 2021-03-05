Происшествия

Более 30 иностранцев задержали в лесу на российско-белорусской границе

Более 30 иностранных граждан задержали на российско-белорусской границе при попытке незаконно проникнуть на территорию Российской Федерации 4 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Выходцы из стран бывших советских республик, находясь у себя на родине, осознавали, что из-за введенных ограничений на пересечение государственной границы в связи с пандемией законно попасть в Россию у них не получится.

Они прибыли авиатранспортом в Республику Беларусь, где нашли людей, которые за определенную плату согласились помочь доставить их до российско-белорусской границы. Иностранцы попали в Россию лесными и проселочными дорогами, после чего их задержали псковские пограничники.

Среди нарушителей выявили два лица, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

На данный момент иностранцы задержаны в административном порядке на срок до 48 часов для выяснения всех обстоятельств правонарушения. Как сообщили в ведомстве, нарушителей привлекут к ответственности в соответствии с действующим законодательством.