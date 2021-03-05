Происшествия

В дом к локнянской пенсионерке проник незнакомец и похитил икону

В дом к пенсионерке в Локне проник незнакомец и похитил икону. Как сообщили псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в поселке Локня полицией по «горячим следам» раскрыт грабеж.

По версии следствия, 4 марта около 22 часов в дом к пенсионерке, 1928 года рождения, на улице Шарикова в Локне поник неизвестный мужчина и открыто похитил принадлежащую ей икону «Казанской Божией Матери», после чего скрылся.

Потерпевшая в тот момент еще не спала и сразу же сообщила о произошедшем в полицию. Сотрудники отделения полиции по Локнянскому району незамедлительно провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили подозреваемого. Это 39-летний безработный местный житель. Он дал признательные показания. Похищенная икона изъята. Подозреваемый не успел ее продать. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.