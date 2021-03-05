Происшествия

Гдовича будут судить за кражи и перелом пальца женщине возле городской бани

Ранее привлекавшийся к уголовной ответственности житель поселка Смуравьево-2 Гдовского района 1987 года рождения предстанет перед судом за кражи и причинение средней тяжести вреда здоровью женщине. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

Днем 10 октября 2020 года возле городской бани в Порхове гдович в ходе конфликта ударил обутой в кроссовок ногой женщину, причинив ей перелом ногтевой фаланги первого пальца правой руки. Телесное повреждение расценили как вред здоровью средней тяжести.

Кроме того, 22 октября 2020 года мужчина, находясь в квартире в поселке Смуравьево-2, украл с банковского счета приятеля при помощи операций на смартфоне более 2000 тысяч рублей.

Также безработный злоумышленник попался на краже из дома в деревне Купково Гдовского района, которую он совершил прошлым летом – 28 июня. Мужчина вошел через незапертую дверь в жилой дом, откуда украл смартфон iPhone 5, кошелек с банковскими картами и деньгами. Ущерб от преступления составил 6000 рублей.

Следователи предъявили мужчине обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 112 УК РФ, пунктами «а», «г» части 3 статьи 158 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.

В настоящее время злоумышленник содержится в СИЗО №1 в городе Пскова.