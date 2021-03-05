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Экс-директор почтового отделения в Гдовском районе предстанет перед судом за присвоение денег

Жительница деревни Партизанская Гдовского района 1992 года рождения – экс-директор местного почтового отделения – предстанет перед судом за присвоение денег организации. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от источника, близкого к правоохранительным органам.

Так, с 25 октября 2018 года по 14 мая 2019 года в ходе выполнения своих должностных обязанностей руководителя почтового отделения в указанном населенном пункте она присвоила вверенные деньги и товарно-материальные ценности на общую сумму более 120 тысяч рублей.

Следователи предъявили безработной девушке обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.