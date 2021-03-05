Происшествия

Пскович накануне 8 марта решил похитить спиртное из магазина

В магазине на улице Коммунальной в Пскове 7 марта около 12 часов сработала кнопка тревожной сигнализации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления Росгвардии, на место прибыл наряд группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский».

Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали псковича 1990 года рождения, который пронес через кассовый узел спиртные напитки, при этом, не заплатив за них.

Подозреваемый передан сотрудникам полиции.