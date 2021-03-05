Происшествия

В Пскове щенок уже третьи сутки сидит в запертой машине - соцсети

В автомобиле на улице Стахановской в Пскове третьи суки сидит запертый щенок. Об этом сообщают очевидцы в группах «Жесть по-псковски» и «Инцидент Псков» в соцсети ВКонтакте. Сразу несколько пользователей подтвердили, что в машине действительно заперта собака, вызволить которую пока никак не получается.

В комментариях местные жители отмечают, что обращались в полицию и в зоозащитные организации, однако до сих пор вопрос с запертым животным не решен.

По словам ряда пользователей соцсетей, хозяин автомобиля нашелся, но говорит, что потерял ключи. Эту информацию в комментариях подтвердил и заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, который в то же время обозначил, что не комментирует сложившуюся ситуацию. Тем не менее, он выразил надежду, что животное в скором времени вызволят из машины.